'Begrijp niet dat Advocaat en Gullit zo'n licht middenveld het veld insturen'

Oranje verloor donderdag kansloos tegen Frankrijk (4-0), waardoor een goed resultaat zondagavond tegen Bulgarije een vereiste is om zicht te houden op het WK in Rusland van volgend jaar. Hugo Borst wil graag zien dat bondscoach Dick Advocaat alleen maar kiest voor fitte spelers: "In godsnaam. Stel spelers op die al een wedstrijd of vier in de benen hebben."

Borst kiest sowieso voor Arjen Robben, omdat hij geniet van 'een uitzonderlijke status', terwijl ook voor Jasper Cillessen een uitzondering wordt gemaakt. Wesley Sneijder wordt gepasseerd in de favoriete opstelling van Borst, want 'die werd tegen Frankrijk ondersteboven gelopen'. Borst neemt het Advocaat en assistent Ruud Gullit kwalijk dat er donderdagavond in Parijs werd gekozen voor een 'lichtgewicht-middenveld'.

"Ik begrijp niet dat twee mannen die zó gepokt en gemazeld zijn, zo'n licht middenveld zonder spelritme het veld insturen", aldus de analist bij de NOS. Borst zou op het middenveld zodoende kiezen voor Marco van Ginkel, Tonny Vilhena en Georginio Wijnaldum en in de spits krijgt Bas Dost de voorkeur boven Vincent Janssen. "Dost speelt altijd en scoort altijd. Geef hem de kans maar."