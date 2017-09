Rooney hekelt juichen Capello voor Italië tijdens WK: ‘Het voelde niet goed’

Wayne Rooney is inmiddels gestopt met interlandvoetbal en in zijn loopbaan bij Engeland heeft hij met veel bondscoaches samengewerkt. Ook heeft de topscorer aller tijden van the Three Lions vier jaar onder de vleugels van Fabio Capello gespeeld, maar de voormalig aanvaller van Manchester United bewaart geen goede herinneringen aan de tijd met de Italiaanse oefenmeester.

"Het Engels van Cappello was niet geweldig, het voelde gewoon niet goed. Hij bracht zijn staf met zich mee en zij waren allemaal Italiaans. Het voelde gewoon niet goed", aldus de aanvoerder van Everton in gesprek met talkSPORT. Als voorbeeld van het aparte functioneren van Capello bij Engeland memoreert Rooney een incident van zeven jaar geleden.

"Ik herinner me dat tijdens het WK in Zuid-Afrika Fabio en zijn team Italië aan het kijken waren en dat ze juichten toen Italië scoorde", aldus de routinier, die samen met Engeland in de achtste finale uit het toernooi vloog door een 4-1 verlies tegen Duitsland. "En hij was daar als manager van Engeland. Ik denk niet dat dat juist is. Het werkte gewoon niet en we moesten verder."