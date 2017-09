Giggs reageert: ‘Van Nistelrooij was ongelooflijk, een garantie voor goals’

Ryan Giggs vindt de staat van de transfermarkt 'belachelijk'. In de Premier League werd afgelopen zomer 1,54 miljard euro uitgegeven, maar de grootste deals vonden in het buitenland plaats. Roy Keane stelde eerder deze week dat Ruud van Nistelrooij tegenwoordig een miljard euro waard zou zijn en Giggs zelfs twee miljard.

"Roy zegt altijd wel zinnige dingen, niet?", grapt Giggs in gesprek met diverse Engelse media. "Twee miljard, dat weet ik zo net nog niet, maar ik denk dat Roy vooral duidelijk wilde maken dat middelmatige spelers nu voor enorme bedragen vertrekken. Je vraagt je inderdaad af hoeveel sommige spelers met wie jij speelde nu waard zouden zijn", beaamt de Welshman. "Ruud van Nistelrooij was een ongelooflijke doelpuntenmaker en ieder seizoen een garantie voor treffers. Roy heeft gelijk: het wordt belachelijk. Het ziet er niet naar uit dat het minder wordt, want het wordt juist meer."

Keane grapte dat hij zelf vier miljoen euro waard zou zijn. Daar denkt Giggs heel anders over. "Roy zou nu onhaalbaar zijn. Kijk eens rond in de Premier League: wie is er vergelijkbaar met hem? N'Golo Kanté is een fantastische speler, maar Roy was beter", vindt de voormalig assistent-trainer van Manchester United. "Hij kon alles. Hij kwam als aanvallende middenvelder en box-to-box-speler naar Manchester United en werd later een controlerende middenvelder. Met Scholesy (Paul Scholes, red.) maakte hij deel uit van een fantastisch middenveld."