Özil niet gediend van kritiek Arsenal-legendes: ‘Stop met praten!’

Mesut Özil was afgelopen vrijdag medeverantwoordelijk voor de 1-2 winst van Duitsland tegen Tsjechië in het kader van de WK-kwalificatie. De middenvelder van Arsenal speelde een puike partij, maar bij zijn eigen club wil het nog niet vlotten. Na de 4-0 nederlaag tegen Liverpool afgelopen zondag werd de selectie van de Londenaren overspoeld met negatieve reacties, ook van voormalig Arsenal-spelers, en daar is Özil niet blij mee.

Onder anderen Thierry Henry en Emmanuel Petit uitten forse kritiek op de spelers van the Gunners. Laatstgenoemde stelde dat de Londenaren geen motivatie hebben en zei dat manager Arsène Wenger weinig te verwijten valt. Henry vulde aan: "Waar is het vechten? Waar is het bikkelen? Waar is het terugrennen bij balverlies? Waar is het winnen van persoonlijke duels?"

Özil ruilde vier jaar geleden Real Madrid in voor Arsenal en op Instagram stond de Duitser stil bij deze mijlpaal. Hij kon het echter niet laten om de criticasters de mond te snoeren. "Ik heb in mijn periode in Londen veel kritiek te verduren gekregen", aldus Özil. "'Te duur. Te hebberig. Slechte lichaamstaal. En een gebrek aan werklust', dat is wat mensen mij verwijten."

"Enkele van deze opmerkingen zijn gemaakt door mensen die mij niet kennen", vervolgt Özil. "Sommige zijn van oud-spelers, zowel succesvolle als minder succesvolle spelers bij Arsenal. Ook al is kritiek iets waar iedere voetballer mee te maken krijgt, ik verwacht van legendes dat ze zich als legendes gedragen. Mijn advies naar de voormalig Gunners: stop met praten en begin met steunen!"