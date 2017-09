Poortvliet baalt van Cocu: ‘Dat is dus wat bij vooral Ajax gebeurt’

Jan Poortvliet ziet de ietwat teleurstellend verlopen transferperiode niet meteen als een probleem voor PSV. De ex-speler van de Eindhovenaren legt in gesprek met PSV Inside de nadruk op de jeugdopleiding van de club. Volgens Poortvliet kan PSV 'niet meer om die jeugd heen'. "Je moet gewoon niet schromen om ze op te stellen, hoe jong ze ook zijn", vindt hij.

Volgens de voormalig verdediger, die in december 2016 voor het laatst actief was als trainer bij het Chinese Qingdao Red Lions, loopt er genoeg kwaliteit rond in de jeugd. "PSV moet die gasten gewoon kansen geven en niet twee of vijf minuten laten spelen als er een speler niet is, zoals laatst met Albert Gudmundsson in Breda. Je zet je ze gewoon neer, klaar!", adviseert Poortvliet de trainer van de onttroonde landskampioen.

Daarmee zou Cocu een boodschap afgeven die motiverend werkt voor alle spelers in de jeugdopleiding, denkt Poortvliet. "Dat is dus wat bij vooral Ajax gebeurt. Kopen moet je alleen als het noodzakelijk is. PSV moet ze winnaarsmentaliteit bijbrengen en dan kom je echt heel ver. Die gasten moeten begrijpen en weten dat er ten koste van alles gewonnen moet worden en geen plichtmatige potjes meer."