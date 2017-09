‘Diego Costa is niet bereid om strijdbijl met Chelsea te begraven’

Een aantal maanden geleden leek het onmogelijk, maar Diego Costa staat ook na de transferperiode nog onder contract bij Chelsea. De gehele zomer hengelde Atlético Madrid naar de aanvaller en werden constructies bedacht met een verhuurperiode bij een andere club, vanwege het transferverbod van de Madrilenen. Nu een transfer is mislukt, is het zaak dat de relatie tussen Chelsea en Diego Costa wordt hersteld. Daar ziet het voorlopig echter niet naar uit.

Volgens de Daily Telegraph heeft de Spanjaard geen enkele indicatie gegeven dat hij de strijdbijl wil begraven. De 28-jarige goalgetter kreeg na afloop van het vorige seizoen een sms'je van Antonio Conte met de mededeling dat hij niet meer voorkwam in de plannen van de trainer. Sindsdien verblijft Diego Costa in Brazilië. Hij zou niet het gevoel hebben dat hij een eerlijke kans zou krijgen bij Chelsea, dat zich deze zomer ook versterkte met Álvaro Morata.

Conte nam Diego Costa nog wel op in zijn 25-koppige selectie voor het nieuwe Premier League-seizoen, waarmee hij de indruk wekte dat de routinier zijn plek kan terugverdienen. Ondertussen betaalt de zestienvoudig Spaans international wekelijks een boete van 330.000 euro vanwege zijn ongeoorloofde absentie. Diego Costa kwam sinds 2014 tot 89 duels en 52 doelpunten voor Chelsea. Het is voorlopig de vraag of hij deel gaat uitmaken van de selectie van Chelsea voor het eerste Champions League-duel met Qarabag op dinsdag 12 september.

Diego Costa liet vorige maand al weten dat hij ongelukkig is met de situatie. Een terugkeer bij Chelsea zag hij toen niet zitten. “Ik zou niet in de kleedkamer van het eerste elftal mogen zitten en zou geen contact mogen hebben met die jongens. Ik ben geen crimineel!", benadrukte Diego Costa. "Ik denk niet dat dit eerlijk is, denk niet dat ik het verdiend heb om zo behandeld te worden. Ze willen dat ik met de beloften train, maar dat ga ik niet doen. Ik ben geen crimineel en ben hier niet de schuldige.”