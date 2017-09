Isco schittert: ‘Hij heeft een enorme groei doorgemaakt in een jaar tijd’

Spanje rolde Italië zaterdagavond op met 3-0 en Isco was met een dubbelslag en fraaie acties de beste man op het veld. De middenvelder van Real Madrid is na de wedstrijd uitzinnig: hij weet dat Spanje een cruciale stap zette richting het WK 2018. "Dit was onze belangrijkste wedstrijd tot nu toe. Het was een perfecte avond en wij waren de verdiende winnaars", concludeert Isco.

De uitblinker maakte met Spanje deel uit van een nieuw systeem met Marco Asensio als valse nummer 9. "Maar het gaat verder dan een systeem. Het gaat om de houding van alle basisspelers en de invallers op het veld", benadrukt Isco voor de camera's van Movistar. "We zijn een hechte groep en dat laten we al tijden zien. Ik had twee schoten en twee doelpunten, dus ik ben blij met mijn bijdrage op deze bijzondere avond."

Bondscoach Julen Loptegui is na afloop erg te spreken over Isco. "Hij was fantastisch en hij brak de wedstrijd open voor ons. Hij wilde de bal continu hebben, maar was ook zonder balbezit sterk", merkt de keuzeheer op. "Als voetballer groei je wanneer je vaak speelt. Hij is een geweldige voetballer en hij heeft een enorme groei doorgemaakt in een jaar tijd."