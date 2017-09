Mulder adviseert Advocaat: ‘Hij heeft bij Ajax bewezen hartstikke goed te zijn’

Als Youri Mulder het voor het zeggen had, stond Nick Viergever donderdagavond in de basis van het Nederlands elftal tegen Frankrijk. Bondscoach Dick Advocaat nam de verdediger van Ajax niet op in zijn selectie, ondanks dat Viergever in mei nog zeventien minuten meedeed in het oefenduel met Marokko. Tegen Frankrijk (4-0 nederlaag) kreeg Daley Blind het vertrouwen op de linkerflank, maar hij had het zwaar met Kingsley Coman.

Volgens Mulder heeft Viergever de kwaliteiten om bij Oranje te renderen. "Viergever vind ik iemand die bij Ajax vorig jaar heeft bewezen dat hij op linksback gewoon hartstikke goed is", zegt de analist bij Ziggo Sport. "Hij heeft de afgelopen weken links centraal gespeeld, maar dan kan hij zijn kracht niet zo kwijt. Afgelopen donderdag had je met vijf verdedigers kunnen spelen, in het Louis van Gaal-systeem, dan had Viergever aan die linkerkant totaal niet misstaan."

Mulder kiest verder voor Kenny Tete als rechtsback en een centrum bestaande uit Stefan de Vrij en Blind. Op het middenveld moeten volgens de oud-voetballer plek zijn voor Marco van Ginkel, Jens Toornstra en Tonny Vilhena. Voorin geeft hij Bas Dost de voorkeur boven Vincent Janssen. "Ik ben spits geweest, je hebt toch wel iets van gevoel en wedstrijden nodig om vertrouwen te krijgen. Als je nooit speelt, scoor je nooit. Dost scoort, al is het maar in Portugal."