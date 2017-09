‘Koeman wil Rooney in crisisgesprek ‘vernederende reprimande’ geven’

Wayne Rooney heeft zichzelf in de nesten gewerkt. De aanvaller van Everton werd donderdagnacht gearresteerd op verdenking van rijden onder invloed van alcohol en moet op 18 september voor de rechter komen. Ronald Koeman is van plan om Rooney komende week een 'vernederende reprimande' te geven, schrijft de Daily Mail. Bovendien moet Roo twee weken aan salaris inleveren.

Koeman en Rooney gaan komende week om de tafel voor een crisisgesprek. Voorafgaand aan zijn terugkeer bij Everton werd de voormalig Engels international al gewaarschuwd dat er geen uitzonderingen zijn op de discipline die Koeman van al zijn spelers verwacht. In dat gesprek werd alcoholgebruik specifiek genoemd. Rooney liep in het verleden al eens dronken tegen de lamp en heeft schijnbaar niet geleerd van zijn verleden én van de duidelijke waarschuwing die hij eerder kreeg van Koeman.

Toch zal Rooney na de interlandperiode zijn rentree maken in de selectie van the Toffees, mede omdat Everton er niet in slaagde nog een gewenste aanvallende versterking te halen. Diego Costa en Nikola Kalinic bleken onhaalbaar in de zomerse transferperiode. Zeker met het oog op de Europa League-wedstrijden heeft Koeman zijn routinier dus nodig. De woede over de misstap van Rooney wordt enigszins getemperd door het feit dat de oefenmeester diep onder de indruk is geraakt van zijn eerste maanden bij Everton. Mede daardoor had Koeman juist goede hoop dat Rooney zijn levensstijl had verbeterd.