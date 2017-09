‘De Boer heeft laatste wedstrijd bij Palace mogelijk al achter de rug’

Frank de Boer moet vrezen voor zijn baan bij Crystal Palace. Na drie nederlagen op rij staan the Eagles troosteloos onderaan in de Premier League en binnen zowel de spelersgroep als de directie zouden twijfels leven over het functioneren van de trainer. Volgens de Daily Mail is het mogelijk dat De Boer al vóór het competitieduel met Burnley van zondag de zak krijgt.

Deze week staan gesprekken tussen De Boer en clubvoorzitter Steve Parish op de planning. Die zullen uiteindelijk bepalen of de Nederlander nog de kans krijgt om zijn baan te redden in de uitwedstrijd tegen Burnley. Volgens de boulevardkrant is er 'zonder meer' respect voor de prestaties van De Boer in het verleden als trainer, maar past zijn speelstijl in de ogen van velen niet bij Crystal Palace. Het aanpassen aan de wensen van De Boer blijkt een grotere uitdaging dan gedacht.

In de persoon van Roy Hodgson zou Crystal Palace al een vervanger op het oog hebben. Zaterdagnacht meldde The Sun al dat de voormalig bondscoach in de race is en dat wordt zondagochtend beaamd door de Daily Mail. Hodgson speelde in de jeugd voor de Londense club, maar kwam nooit tot een officieel duel. Sam Allardyce lijkt de klus niet te zien zitten, terwijl Rafael Benítez van Newcastle United een te dure optie is. Eerder viel ook de naam van Fulham-manager Slavisa Jokanovic.

De Boer, die op de slotdag van de transfermarkt nog een gewenste aankoop kreeg met Mamadou Sakho, werd vrijdag nog gewaarschuwd door voorzitter Parish. Hij kon de positie van de oefenmeester niet garanderen. "Het is geen geweldige start. Dit is een resultaatgerichte business, dus als je niet wint... Frank weet dat." Na de wedstrijd tegen Burnley staat Crystal Palace voor een loodzwaar programma in de competitie, met achtereenvolgens wedstrijden tegen Southampton (thuis), Manchester City (uit), Manchester United (uit) en Chelsea (thuis).