Droomdebuut voor Liverpudlian: ‘Ik denk dat ik niet kan slapen’

Ben Woodburn maakte zaterdagavond zijn debuut voor de nationale ploeg van Wales en dat werd er een om nooit meer te vergeten. De zeventienjarige middenvelder van Liverpool stond vijf minuten op het veld toen hij uithaalde en Oostenrijk op achterstand zette. Bij die 1-0 bleef het ook in Cardiff.

Door het doelpunt van Woodburn heeft Wales na vijf gelijke spelen eindelijk weer eens een overwinning geboekt. “Ik probeerde het gewoon, schoot en gelukkig ging de bal erin, dus ja, ik ben helemaal in de wolken”, glunderde het talent na afloop voor de Engelse camera.

“Dit is een geweldig gevoel. Ik zal vannacht zeker niet kunnen slapen, dat zeker”, aldus Woodburn. Hij krijgt dinsdag opnieuw de kans om zich te laten zien bij bondscoach Chris Coleman, want Wales neemt het dan in Chisinau op tegen Moldavië.