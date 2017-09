Villa maakt na 1167 dagen rentree: ‘Isco? Hij is een geweldige gozer’

David Villa speelde zaterdag zijn eerste interland in 1167 dagen. De aanvaller kwam in het met WK-kwalificatieduel met Italië na negentig minuten binnen de lijnen voor Isco en kwam voor het eerst sinds 23 juni 2014 weer in actie voor Spanje. Villa staat nu op 98 caps en daarin maakte hij 59 doelpunten.

“Ik ben mijn enthousiasme nooit kwijtgeraakt”, glunderde de aanvoerder van New York City FC voor de camera van Teledeporte. “Ik bedank iedereen die zoveel waardering voor mij heeft getoond. Het is een bijzondere dag en ik ben erg gelukkig.” Spanje won met 3-0 en Villa sprak dan ook van een ‘geweldige overwinning’.

“Ik moet diegenen bedanken die vertrouwen in mij hebben gehouden en ik zal hard blijven werken. Isco? Hij is een geweldige gozer. Hij doet het goed en ik ben erg blij met wat hij momenteel allemaal laat zien”, aldus Villa. Isco was de grote uitblinker bij Spanje, want de middenvelder van Real Madrid speelde uitstekend en scoorde twee keer.