‘De spelersgroep is hoofdschuldig aan de uitschakeling van Ajax’

Ajax verloor vorige week donderdag met 3-2 van Rosenborg BK en liep daardoor deelname aan de groepsfase van de Europa League mis. Met name de directie kreeg naderhand veel kritiek te verduren, maar de selectie is net zo verantwoordelijk voor het Europese debacle, zo oordeelt een deel van de lezers van Voetbalzone.

De afgelopen dagen kon er op de frontpage gestemd worden op de poll Wie is het meest schuldig aan de Europese uitschakeling van Ajax? Er werden ruim 26.000 stemmen uitgebracht en 29 procent van de stemmers oordeelde dat de spelersgroep hoofdschuldig is. Daarna werden Marcel Keizer (26 procent) en Marc Overmars (19 procent) het meest verantwoordelijk gehouden voor het verloren tweeluik.

Op de derde en voorlaatste plek staat algemeen directeur Edwin van der Sar, die in de ogen van achttien procent van de stemmers maar eens extra goed in de spiegel moet kijken. Acht procent van de stemmers vulde de antwoordmogelijkheid ‘Iemand anders’ in. Ondanks de uitschakeling is geen van de verantwoordelijken vertrokken bij Ajax en dat lijkt in ieder geval op de korte termijn ook niet te gaan gebeuren.

Directeur spelersbeleid Overmars zei vrijdag bij Ajax TV dat hij zich niet herkent in de kritiek op zijn functioneren: “Nee, ik verwijt mezelf niet echt wat.” De beleidsbepaler zei dat hij met Maximilian Wöber en Dennis Johnsen spelers heeft gehaald die hij absoluut wilde hebben en dat de selectie breed genoeg is. Overmars voegde daaraan toe dat hij heus wel geld wil uitgeven, maar alleen wanneer die speler ‘absoluut een toegevoegde waarde’ is.