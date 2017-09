Turkije voelt zich bestolen; topaankoop van Bosz is goud waard

Het debuut van Mircea Lucescu als bondscoach van Turkije is uitgelopen op een sof. De Maansterren verloren zaterdagavond met 2-0 van Oekraïne en zakken naar de vierde plaats in Groep I. Turkije heeft elf punten, twee minder dan IJsland en Kroatië en drie minder dan Oekraïne. Het duel tussen Kroatië en Kosovo werd vanwege het kletsnatte veld van het Maksimir Stadion na 25 minuten gestaakt; die landen komen waarschijnlijk zondag weer in actie maar een tijd is nog niet bekend.

Lucescu had zich zijn debuut als bondcoach van Turkije heel wat anders voorgesteld, want er werd dus verloren en na achttien minuten kwam zijn ploeg al op achterstand. Een mislukt schot van Viktor Kovalenko kwam bij Andriy Yarmolenko terecht, die niet twijfelde en in buitenspelpositie de 1-0 binnenschoof. De kersverse aanwinst van het Borussia Dortmund van Peter Bosz sloeg drie minuten voor de pauze opnieuw toe: hij pikte een lage voorzet van Evgen Konoplyanka op en werkte af met zijn linker. Ook deze treffer had overigens niet mogen tellen daar de bal van Konoplyanka de achterlijn reeds had gepasseerd.

Ondanks de twee onterecht goedgekeurde treffers had Oekraïne wel het beste van het spel in de eerste helft en in het tweede bedrijf slaagde Turkije er niet meer in om wat terug te doen. Cengiz Ünder deed nog wel een poging en na de invalbeurt van Arda Turan kwam er wat meer schwung in het spel van de Turken, maar gescoord werd er niet meer in Kharkiv. Cengiz claimde in de slotfase overigens nog recht te hebben op een strafschop, maar kreeg die niet.

Ben Woodburn debuteerde voor Wales

Wales - Oostenrijk 1-0

Wales boekte zaterdag een krappe overwinning en is nu al tien kwalificatiewedstrijden in eigen land ongeslagen. Het team van bondscoach Chris Coleman mocht Ben Woodburn bedanken, want de invaller maakte na 74 minuten het enige doelpunt door van afstand hard raak te schieten. De zeventienjarige debutant scoorde 261 seconden nadat hij in het veld was gekomen voor Tom Lawrence. Wales heeft nu na zeven speelronden elf punten en staat daarmee op de derde plaats in Groep D. Ierland en Servië staan respectievelijk tweede en eerste.