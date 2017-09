Van Nistelrooij geniet van oude club: ‘Ze trekken die lijn nu door’

Ruud van Nistelrooij is onder de indruk van de seizoensstart van Manchester United. Het elftal van José Mourinho is na drie wedstrijden nog altijd foutloos in de Premier League en lijkt momenteel de voornaamste titelkandidaat. De oud-spits van the Red Devils heeft bovendien lovende woorden over voor Romelu Lukaku, die deze zomer voor 85 miljoen euro overkwam van Everton en vooralsnog op dreef is.

West Ham United, Swansea City en Leicester City werden reeds aan de zegekar gebonden door United en Lukaku was met drie doelpunten van grote waarde in die reeks. "Ze hebben een goede voorbereiding gehad en trekken die lijn nu door”, zegt de voormalig Oranje-international in gesprek met Sky Sports. "Negen punten, tien doelpunten voor, nul tegen: ze maken een bijzonder goede indruk en kunnen meedoen om de grote prijzen."

De legendes van Manchester United en FC Barcelona spelen tegen elkaar en wie scoort er?! Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 2 september 2017

"Hij heeft het tot nu toe erg goed gedaan", vervolgt Van Nistelrooij over Lukaku. "Na zo’n grote transfer is het beste wat je kunt doen meteen scoren om de druk te verlagen. Hij speelt uitstekend. Hij is niet alleen erg productief, maar hij neemt ook actief deel aan het spel met zijn goede loopacties. Al met al ziet het er dit seizoen goed uit voor Manchester United."