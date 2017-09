‘Valverde was tijdens de voorbereiding erg positief over Vermaelen’

Thomas Vermaelen speelde sinds zijn komst van Arsenal in 2014 pas 21 officiële wedstrijden voor Barcelona, maar technisch directeur Robert Fernandez van de Catalaanse club denkt dat de Belgische verdediger dit seizoen van waarde kan zijn. Barcelona besloot Vermaelen deze zomer te behouden en dus is hij een optie in het hart van de defensie voor Ernesto Valverde.

De ex-Ajacied werd vorig seizoen nog door Barcelona verhuurd aan AS Roma. “Hij heeft daar niet veel gespeeld en kampte met blessureleed, maar hij beschikt over veel kwaliteiten”, tekenen diverse Spaanse media op uit de mond van de beleidsbepaler. “We hebben veel vertrouwen in hem en de trainer was tijdens de voorbereiding erg positief over hem.”

Vermaelen werd in de zomer van 2014 voor negentien miljoen euro opgepikt bij Arsenal, maar slaagde er in Camp Nou nimmer in te imponeren. De afgelopen voetbaljaargang werd hij verhuurd aan AS Roma, waarvoor hij in de Serie A slechts viermaal basisspeler was. Dit seizoen kwam hij nog niet in actie voor Barcelona.