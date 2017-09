‘Wij willen de play-offs winnen, dan heb je twee goede spitsen nodig’

Henk Veerman had zijn zinnen in de zomerse transferperiode gezet op een vertrek bij sc Heerenveen, maar van een transfer kwam het uiteindelijk niet. De Friese club besloot Veerman tegen zijn zin in te behouden, maar die heeft daar volgens technisch directeur Gerry Hamstra uitstekend op gereageerd.

"We weten de wens van Henk en ik vind dat Henk hier fantastisch mee omgegaan is", zegt de beleidsbepaler op het digitale thuis van de Eredivisionist. Veerman was in beeld bij onder meer FC Utrecht en sprak openlijk uit dolgraag naar de Domstad te verkassen. Bij Heerenveen moet hij Reza Ghoochannejhad voor zich dulden in de pikorde.

"Wij hebben twee Eredivisie-spitsen nodig", legt Hamstra uit. “Wij willen de strijd aan met concurrenten, de play-offs spelen en winnen. Dan heb je twee goede spitsen nodig. Met Reza en Henk twee hele goede spitsen en dat willen we graag zo houden. Of er moet een moment komen waarbij je denkt: dat is voor alle partijen goed. Maar die situatie hebben we niet gehad."