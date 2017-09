Manchester United gaat langer door met ‘toekomstige topspeler’

Andreas Pereira heeft zijn tot medio 2018 doorlopende contract met één seizoen verlengd, met een optie op een extra jaar. Manchester United verhuurde de middenvelder vrijdag aan Valencia, maar heeft dus nog wel alle vertrouwen in de 21-jarige aanvallende middenvelder van Belgische komaf.

“Andreas is al een erg goede voetballer. Hij is een jonge speler met natuurlijke kwaliteiten en een goede instelling ten aanzien van zijn ontwikkeling. Ik twijfel er niet aan dat hij de potentie heeft om een van de toekomstige topspelers te worden van deze club”, laat manager José Mourinho weten via de officiële kanalen.

“Ik ben verheugd dat ik mijn contract bij deze geweldige club heb verlengd. De manager bouwt een geweldig team en ik wil daar zo snel mogelijk deel van uitmaken. Ik ga bij Valencia werken aan mijn ontwikkeling en hoop dat ik veel minuten mag maken. Ik wil de manager bedanken voor zijn hulp en vertrouwen.”

Pereira, voormalig jeugdinternational van België en Brazilië, speelde voor onder meer Lommel United alvorens hij in 2005 de overstap maakte naar de jeugdopleiding van PSV. Het talent zou zijn debuut in het eerste elftal van de Eindhovenaren nooit maken, want hij vertrok in de winter van 2012 naar Manchester United. In dienst van die ploeg staat Pereira thans op één doelpunt in dertien officiële wedstrijden.