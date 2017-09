Xavi: ‘Barcelona heeft spelers gehaald die niet bij de club passen’

Barcelona legde Ousmane Dembélé, Paulinho, Nélson Semedo, Gerard Deulofeu en Marlon vast, maar had ook interesse in onder anderen Paulo Dybala, Philippe Coutinho en Kylian Mbappé. Commentatoren en fans vinden dat de club uit Catalonië niet heel best uit de transferperiode is gekomen en dat lijkt Xavi, middenvelder van het Qatarese Al-Sadd, wel te kunnen begrijpen.

“Ik heb deel uitgemaakt van een tijdperk waarin Barcelona domineerde, maar dat lijkt nu niet het geval te zijn”, zo doelt de 37-jarige Xavi in Marca op zo’n tijdperk. “Ze spelen goed voetbal, maar hadden betere spelers kunnen halen. Ze hebben geslapen, want vijf of zes jaar geleden had Barcelona de beste spelers van de wereld in de gelederen.”

“Voor het systeem dat Barcelona speelt hebben ze nu vijf of zes spelers: Andrés Iniesta, Jordi Alba, Lionel Messi, Gerard Piqué, Luis Suárez en Sergio Busquets. Het punt is dat Barcelona er elf nodig heeft. Barcelona heeft spelers gehaald die niet in het systeem passen”, aldus Xavi, van wie het onduidelijk is of hij ook doelt op de afgelopen transferperiode.

De icoon van Barcelona stelt in ieder geval dat hij Paulinho, die voor veertig miljoen euro overkwam van Guangzhou Evergrande, wél geschikt vindt om in actie te komen in het Camp Nou: “Ik heb op de Confederations Cup tegen hem gespeeld en hij dekte mij en Iniesta heel erg goed. Hij is erg sterk. Als Real Madrid Paulinho had gecontracteerd, dan was er waarschijnlijk geen kritiek geweest”, besluit Xavi.