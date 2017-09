‘Chelsea deed een bod dat simpelweg niet te weigeren was’

Torino legde deze zomer onder anderen Salvatore Sirigu, M’Baye Niang en Lyanco vast, maar daar tegenover stond het vertrek van spelers als Davide Zappacosta, Nikola Maksimovic en Bruno Peres. De club van trainer Sinisa Mihajlovic slaagde er wel in om de felbegeerde Andrea Belotti te behouden, tot blijdschap van voorzitter Urbano Cairo.

“Ik ben er nooit bang voor geweest om hem kwijt te raken. Het was mijn beslissing om Belotti te behouden, tenzij iemand de clausule van honderd miljoen euro zou betalen. Niemand kwam daarbij in de buurt, dus ik was er rustig onder. Hij blijft nog een seizoen bij ons en daarna zien we wel”, aldus Cairo in een interview met Radio Sportiva. De preses voegt eraan toe dat hij ‘veel aanbiedingen’ voor spelers heeft binnengekregen.

“Een ongelooflijk aantal”, stelt Cairo. “Maar we hebben praktisch iedereen kunnen behouden en hebben daar belangrijke spelers aan toegevoegd. We hebben met pijn in het hart afscheid genomen van Marco Benassi en Zappacosta. Wat betreft Zappacosta: Chelsea deed een bod dat simpelweg te goed was om te laten liggen.” De club uit Londen bracht een bod van 28 miljoen uit en dat kan door variabelen nog met twee miljoen oplopen.

Zappacosta, viervoudig A-international van Italië, had bij Torino nog een contract voor twee seizoenen, maar dient die verbintenis dus niet uit. Hij kwam in dienst van de roodhemden tot 58 officiële wedstrijden en daarin was hij goed voor twee doelpunten en drie assists. Zappacosta kwam ook nog uit voor Avellino en Atalanta.