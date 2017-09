Barcelona verdedigt aankoop: ‘Het klopt niet dat hij kwaliteit mist’

Barcelona nam José Paulo Bezerra Maciel Júnior, kortweg Paulinho, in augustus voor veertig miljoen euro over van Guangzhou Evergrande en die transfer wekte verbazing bij een deel van de achterban van Barcelona. Men vroeg zich af of de Braziliaan goed genoeg is en zeker of hij wel veertig miljoen waard is.

Robert Fernández, de sportief directeur van de Catalanen, neemt het in de Spaanse pers op voor de 29-jarige Paulinho: “We zijn altijd bekend geweest met de ontwikkeling die hij doormaakte bij Guangzhou. Het klopt niet dat hij kwaliteit mist, hij heeft ervaring en hij zal de meningen doen veranderen. Hij kan bovendien op drie posities uit de voeten.”

Barcelona neemt het volgende week zaterdag op tegen Espanyol en Paulinho kan dan zijn tweede wedstrijd spelen voor Blaugrana, want de 41-voudig international maakte vorige week in het duel met Alavés (0-2 winst) zijn debuut. Hij viel twee minuten voor tijd in voor Andrés Iniesta.