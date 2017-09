Van Nistelrooij opent de score in benefietwedstrijd met vijf Nederlanders

De legendes van Manchester United en Barcelona hebben zaterdag andermaal de strijd met elkaar aangebonden in een benefietduel voor de Manchester United Foundation. Eind juni wonnen de oude helden van the Red Devils met 1-3, maar op Old Trafford werd het gelijk: 2-2. Ruud van Nistelrooij opende de score voor de legendes van de Engelse topclub.

Vooraf stonden beide teams stil bij de recente terreuraanslagen in Manchester en Barcelona. Ze droegen rouwbanden en een shirt met de naam van de stad van hun club achterop. In totaal waren er vijf Nederlanders aanwezig bij het benefietduel: Edwin van der Sar, Raimond van der Gouw, Ruud van Nistelrooij (allen Manchester United), Patrick Kluivert en Edgar Davids (beiden Barcelona). Andy Cole ontfermde zich als trainer over Manchester United, terwijl voormalig Vitesse-coach Albert Ferrer de honneurs waarnam bij de Catalanen.

Andere sterren op het veld waren onder meer Dwight Yorke, Ji-Sung Park en Éric Abidal. In tegenstelling tot de vorige wedstrijd waren spelers als Rivaldo en Ronaldinho er niet bij. Manchester United opende de score via Van Nistelrooij, die een strafschop feilloos in de linkerhoek plaatste. Danny Webber maakte er 2-0 van met een subtiel lobje. Een rebound van Luis García betekende na rust de aansluitingstreffer en Gaizka Mendieta bepaalde de eindstand op 2-2. Over twee wedstrijden bezien won Manchester United met 5-3.