‘Belachelijk dat Italië en Spanje worden gedwongen om elkaar uit te schakelen’

Er staat zaterdagavond veel op het spel in het Santiago Bernabéu. Spanje en Italië hebben na zes duels allebei zestien punten verzameld in de WK-kwalificatiereeks en de kans is groot dat de onderlinge wedstrijd in Madrid bepaalt wie groepshoofd wordt. De nummer twee van de poule moet zich via de play-offs zien te verzekeren van een ticket naar Rusland en dat zou in dit geval niet zo moeten zijn, vindt voorzitter Carlo Tavecchio van de Italiaanse voetbalbond (FIGC).

Tot op heden verspeelden de twee Europese grootmachten alleen punten tegen elkaar, want in de heenwedstrijd werd het 1-1. "Er is maar één direct ticket beschikbaar en dat is zonde, want deze teams verdienen het allebei om naar het WK te gaan", stelt Tavecchio enkele uren voor de wedstrijd in gesprek met Sky Italia. "Helaas zijn we door de loting in deze positie beland. We willen vanavond natuurlijk winnen."

Volgens de preses moet het systeem van de potindeling op de schop. "Het is belachelijk dat Italië en Spanje worden gedwongen om elkaar uit te schakelen voor een plek op het WK. Als we verliezen of gelijkspelen, zijn de play-offs er altijd nog. Maar het slaat nergens op dat onze vier WK-trofeeën niet worden meegenomen in de ranking. Ik hoop dat beide landen naar het WK gaan, maar zolang de ranking op deze manier wordt opgesteld, houd je deze problemen."