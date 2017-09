‘Niet per se naar Ajax of PSV, want die stap is voor hem megagroot’

Ben van Dael liet toptalent Perr Schuurs vorig jaar debuteren bij Fortuna Sittard en inmiddels heeft de zeventienjarige verdediger zich al opgewerkt tot aanvoerder. Clubs als Ajax, PSV, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, RB Leipzig en Bayern München werden de afgelopen maanden aan Schuurs gelinkt, maar volgens Van Dael zou het talent er goed aan doen om eerst een kleinere stap te maken.

De ex-trainer van Fortuna, tegenwoordig werkzaam bij de A1 van Vitesse, geeft aan dat het iedere spelers iets zou doen om bij zulke grote clubs genoemd te worden. "Maar hij zal normaal blijven doen, dat weet ik zeker. Ik denk dat een iets hoger niveau goed zou zijn voor zijn ontwikkeling. Niet per se Ajax of PSV. De stap van een Jupiler League-club als Fortuna naar de Nederlandse top is megagroot. Ik zou een kleinere stap nemen."

Volgens Van Dael was het een slimme zet van Fortuna om Schuurs nu al te benoemen tot aanvoerder van de ploeg. "Hij is er wel een type voor, hoor", geeft de trainer aan in Voetbal International. "In de A1 was hij ook als jonkie aanvoerder. Maar het zegt mij ook iets over de rest van de groep. Het is jong en buitenlands, een echte aanvoerder loopt er niet bij."

De uitspraken van Van Dael komen overeen met het advies dat Kevin Hofland onlangs gaf aan Schuurs. "Ik zou hem adviseren in Nederland te blijven. Je ziet te veel jongens die op te jonge leeftijd naar het buitenland gaan terugkomen. Eerst die tussenstap en dat hoeft echt niet bij Ajax, Feyenoord of PSV te zijn. Dat kan ook Vitesse of FC Utrecht zijn", zei Hofland, die zelf ook voor Fortuna Sittard speelde.