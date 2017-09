West Ham krijgt wind van voren: ‘De voetbalwereld is geen pornoset’

Sporting Portugal heeft bij monde van communicatiedirecteur Nuno Saraiva hard uitgehaald naar co-voorzitter David Sullivan van West Ham United. Vrijdag beweerde Sullivan dat Sporting enkele uren voor het verstrijken van de transferdeadline contact zocht met West Ham, om het 'originele bod' op William Carvalho te accepteren. Sullivan zei daarbij dat het simpelweg te laat was om de deal af te ronden en dat er geen tijd meer was om Carvalho medisch te keuren. Volgens Saraiva is daar niets van waar.

"David Sullivan liegt", valt de directeur van Sporting met de deur in huis in een post op Facebook. "Zoals onze voorzitter al aangaf: er is geen bod binnengekomen voor Carvalho. De voetbalindustrie is niet de set van een pornofilm, waar al het obscene toegestaan is. Het vraagt veel meer om voorzitter te zijn van een voetbalclub." Saraiva refereert daarmee aan het verleden van Sullivan in de pornoindustrie als uitgever van erotische films. "Meneer Sullivan heeft de plicht om zijn beweringen te bewijzen."

"Daarom vraagt Sporting hem om de biedingen te laten zien die zogenaamd gedaan zouden zijn, inclusief dat ze door ons zijn ontvangen", vervolgt Saraiva. "Eén ding is zeker: wij willen onze atleten niet beletten. Maar wij hebben er niks mee te maken als een ondernemer of bekende van de speler hem aanbiedt zonder toestemming van de club, alsof een speler goedkoop marktwaar is. Er ontstaan betreurenswaardige situatie en Sporting moet drastische maatregelen nemen om ons te verdedigen tegen parasieten die zich om sommige spelers begeven."