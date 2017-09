De tantaluskwelling van Split: ‘Ik ben geschokt, zo gaan we failliet!’

SPLIT - Over de sterveling Tantalus wordt verteld dat hij goed bevriend was met de goden en regelmatig bij hen mocht aanschuiven voor de maaltijd op de Olympusberg. Op een dag nodigt hij de goden uit voor een maaltijd bij hem thuis. De hooghartige Tantalus stelt hun alwetendheid op de proef door een bijzondere maaltijd voor te zetten: het gerecht betreft zijn zoon, die hij heeft gedood en in stukken heeft gesneden. De goden reageren woedend en werpen Tantalus in de Tartaros, de onderwereld. Tantalus zou daar voor eeuwig verschrikkelijk worden gekweld.

Door Gijs Freriks

Tantaluskwelling

Tantalus wordt vastgeketend aan een rots in de vijver. Het water staat hem letterlijk aan de lippen. Iedere keer als hij zijn hoofd vooroverbuigt om de dorst te lessen, zakt het water naar beneden. Boven hem hangen aan een boom de meest verrukkelijke peren, appels vijgen en olijven, maar iedere keer als Tantalus zijn hand uitstrekt om een vrucht te plukken, jaagt een plotselinge stormwind de takken bij hem vandaan. Dit herhaalt zich voortdurend, dag na dag en jaar na jaar. Daarnaast moet Tantalus voortdurend vrezen voor zijn leven omdat er boven hem een rotsblok in de lucht hangt dat ieder moment kan vallen. Al dit ongeluk brengt de ongelukkige Tantalus ertoe zijn eigen familie te vervloeken.

Dit verhaal uit de Griekse mythologie werd vorige week vrijdag opgevoerd door Telegram. De manier waarop Hajduk Split namelijk al jarenlang probeert om de groepsfase van de Europa League te bereiken en kampioen te worden, werd door de nieuwswebsite gezien als een tantaluskwelling. Een kwelling waarbij een gewenst doel heel dichtbij is, maar voor altijd onbereikbaar blijft. Na de recente nederlaag tegen Everton schreef Telegram: “Het is de zoveelste keer dat Hajduk iets met de vingertoppen kan aanraken, maar het toch niet weet beet te pakken. Net als in een van de meest fameuze verhalen in de Griekse mythologie.”

De opstelling van Hajduk voor het thuisduel met Everton (24 augustus, 1-1).

Faillissement

Hajduk verloor twee weken geleden met 2-0 van Everton en kon die achterstand in de return van de play-offronde niet goedmaken. In Dalmatië werd het 1-1, waardoor Hajduk er opnieuw niet in slaagde om zich voor het eerst sinds het seizoen 201/12 te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Europa League. Volgens Telegram heeft Hajduk nog veel ‘zevenmijlslaarsstappen’ te zetten om het niveau van weleer te bereiken. Bij zo’n conclusie zou je denken dat er een grote sluier van somberheid over het Poljudstadion hangt, maar niets is minder waar. Ondanks de uitschakeling tegen Everton is het positivisme terug. Er gloort een betere toekomst voor het oog van iedereen die Hajduk een warm hart toedraagt, daar is iedereen het over eens.

Veel slechter dan de afgelopen jaren kan het ook niet gaan: Hajduk werd in 2005 voor het laatst kampioen en stond in 2012 op omvallen. De gemeenteraad, tevens voor 56,09 procent de grootaandeelhouder van de club, trok een lening van vier miljoen euro in omdat men onvoldoende vertrouwen had in het financiële beleid van het clubbestuur. “Ik ben geschokt. We kunnen geen kant op, op deze manier gaan we failliet”, zuchtte voorzitter Marin Brbic in gesprek met persbureau HINA. De totale schuld van Hajduk in hetzelfde boekjaar bedroeg 13,5 miljoen en men had de lening van de gemeente dus absoluut nodig om te overleven. “In het voetbal veranderen dingen snel. Dit kunnen we oplossen met transfers!”, verzekerde Brbic.

De gemeenteraad leek niet te vermurwen en bereidde zich voor op de stemming die over het lot van Hajduk zou beslissen. Supporters hielden protestacties voor het gemeentehuis en konden uiteindelijk opgelucht ademhalen, want de raad besloot tóch om de lening van vier miljoen te verstrekken. “Het gezonde verstand heeft gezegevierd. Ik bedank alle raadsleden die vóór hebben gestemd. Dit helpt ons enorm”, reageerde Brbic. De preses van Hajduk wist wat er moest gebeuren om de club gezond te maken: hij sneed in de salarissen, verkocht spelers als Ante Vukusic, Mario Pasalic, Josip Radosevic en Andrija Balic en haalde vier jaar lang alleen maar transfervrije voetballers. Op één speler na: aanvaller Anton Maglica.

De huidige voorzitter Ivan Kos en oude voorzitter Marin Brbic.

Euforie

Brbic werd in de zomer van 2015 voor drie jaar herkozen, maar drie kwartalen later werd hij weggestemd door de raad van toezicht. Waarom, dat weet het huidige gemeenteraadslid van het dorp Tucepi nog steeds niet: “Ze zeiden dat ik in de selectie wilde investeren en niet in de infrastructuur, maar het één sluit het ander helemaal niet uit. Ik heb begrepen dat de raad nu ook zelf in de selectie wil investeren, dus daaruit blijkt wel dat hun reden voor mijn ontslag niet de werkelijke reden was. Ik ben zonder argumenten of feiten weggestuurd! Ik zou ook geen visie hebben, maar die had ik wel. Ik vind het jammer dat ik mijn werk niet heb kunnen afmaken, maar wens Hajduk het allerbeste toe”, zei Brbic in mei 2016 tegen TCN.

“Toen ik de voorzitter werd, wachtten werknemers vijf maanden lang op hun salaris en de spelers drie maanden. Sponsoren liepen weg, schuldeisers stonden op de stoep. Het was een chaos! De club is nu weer financieel stabiel en daarom neem ik met opgeheven hoofd afscheid van Hajduk.” Ljubo Pavasovic-Viskovic, de voorzitter van de raad van toezicht, bedankte Brbic in een verklaring voor het redden van de club: “Echter: met nieuwe tijden komen er ook nieuwe mensen.” Volgens Brbic werd hij enkel en alleen geslachtofferd vanwege de 0-2 nederlaag tegen Dinamo Zagreb in de beker. “De uitslag van die wedstrijd heeft kennelijk veel veranderd, er moest en zou een kop rollen. Ik ben teleurgesteld”, zo blikte hij terug.

De duurste uitgaande transfers aller tijden van Hajduk.

Brbic werd opgevolgd door de 34-jarige econoom Ivan Kos. “Ik ben hier niet om mee te hobbelen, maar om hard te werken. Ik wil Hajduk terugbrengen naar het niveau waarop men thuishoort”, zei hij bij zijn installatie. En daar slaagt hij vooralsnog erg goed in. Hajduk eindigde de afgelopen twee seizoenen als derde, maar doet het dit seizoen aanzienlijk beter en staat na zeven speelronden op de tweede plaats. De achterstand op Dinamo bedraagt drie punten. Over de titel wordt zelfs al weer gesproken in de havenstad: “De euforie is terug in Poljud. De club en de fans geloven dat er iets groots aankomt aan het einde van het seizoen. En dat grote moet de prijs zijn voor de kampioen”, schreef Slobodna Dalmacija afgelopen dinsdag.

“Er is nog een lange weg te gaan, maar de algehele indruk is tot dusver positief (…) Eindelijk is daar het geloof weer dat Hajduk terug kan keren naar de troon van het Kroatische voetbal”, aldus de lokale krant in een analyse. Ook sportief directeur Mário Branco durft groot te dromen: “Of dit Hajduk kampioen kan worden? Als ik ‘nee’ zou zeggen, dan zou ik hier niet zitten. We hebben een team om mee te doen om de titel. Als we uiteindelijk niet competitief genoeg blijken te zijn, dan is dat mijn fout.” Volgens fans en commentatoren komt een deel van het voorlopige succes van Hajduk ook Branco zelf toe. De Portugees werkte eerder bij onder meer Leixões, Astra en Estoril en vertrok vorig jaar zomer naar Hajduk.

Hugo Almeida

Het binnenhalen van Branco is volgens Telegram een van de beste zetten van voorzitter Kos geweest, zo schreef men in mei: “Hij is samen met hoofd jeugdopleiding Kresimir Gojun uitgegroeid tot een van de belangrijkste personen binnen de club. De financiën zijn verder gestabiliseerd, de amateuristische infrastructuur is opgeknapt, er wordt nauwer samengewerkt met kleinere clubs in de regio, er worden meer seizoenkaarten verkocht en aan de titel wordt weer geroken. De basis is terug”, zo viel er te lezen. Branco was verantwoordelijk voor het binnenhalen van de voltreffers Borja López en Radosevic, maar daartegenover stond het vertrek van aanvallende middenvelder Nikola Vlasic.

Het negentienjarige toptalent maakte donderdag voor naar verluidt 9,7 miljoen euro de overstap naar het Everton van Ronald Koeman, nota bene de club die Hajduk onlangs uitschakelde in Europa. Een groot gemis, zo erkent Branco: “Door zijn transfer blijven we de komende periode financieel stabiel. We kijken naar de lange termijn, naar wat goed is voor de club. Zijn vertrek is een aderlating en dat zullen we voelen op het veld, maar dit was voor hem het juiste moment om te gaan. Het zou zelfzuchtig zijn geweest als ik hem had behouden. Hij heeft veel voor Hajduk gedaan en verdient deze transfer. Vlasic is een topspeler voor zijn generatie en hopelijk wordt hij ook snel opgeroepen voor de Kroatische ploeg.”

Vlasic kan Hajduk dus niet meer helpen bij de zoektocht naar de eerste landstitel sinds 2005, maar Hugo Almeida kan dat wél. De Portugees tekende op de laatste transferdag een contract voor één seizoen met een optie op een tweede jaar en kan zaterdag tegen NK Osijek zijn debuut maken. “Hajduk is een grote club met een rijke historie en ambitie. Mijn voornaamste doel is om het team aan zoveel mogelijk successen te helpen en om zoveel mogelijk doelpunten te maken. Ik ben fysiek in orde en ga door totdat mijn lichaam mij vertelt dat ik moet stoppen. Ik kan niet wachten om mijn eerste wedstrijd te spelen”, zei de 33-jarige Almeida, die met rugnummer tien gaat spelen bij De Witten, bij zijn presentatie.

Almeida heeft volgens Branco vijftig procent van zijn AEK Athene-salaris ingeleverd om bij Hajduk te kunnen voetballen: “Iedere speler heeft een afrodisiacum nodig, een lustopwekkend middel, om ergens voor te kunnen gaan, maar in het geval van Hugo is dat geen geld meer. Hij is een van de grootste namen die in het Kroatische voetbal zal spelen en is tot op het bot gemotiveerd”, vertelde de bestuurder. Dat kon Almeida wel beamen: “Ik wil kampioen worden.” Hajduk is Europees voetbal voor dit seizoen dus misgelopen, maar heeft nog wel 29 speelronden om Dinamo te verslaan in de strijd om het goud. Er is Hajduk veel aan gelegen om bovenaan te eindigen, want die tantaluskwelling heeft nu wel lang genoeg geduurd.