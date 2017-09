Keizer: ‘Hij denkt: allemaal leuk en aardig, maar ik wil mezelf laten zien’

Marcel Keizer erkent dat hij deze zomer graag nog een 'topspeler' had verwelkomd. Toch is er in de ogen van de trainer van Ajax genoeg kwaliteit om 'mee verder te gaan' en kan de club 'in aantallen' tevreden zijn. De laatste aanwinst, Siem de Jong, is volgens Keizer een toegevoegde waarde voor zijn selectie.

De Jong keerde voor twee miljoen euro terug van Newcastle United. "Hij weet hoe Ajax speelt, hij weet hoe Ajax werkt", benadrukt Keizer in gesprek met Ajax Life. "Hij heeft scorend vermogen en diepgang. We hebben heel veel jongens die heel goed kunnen voetballen, maar er moeten ook ballen worden binnen geschoten."

Klaas-Jan Huntelaar heeft zich in zijn eerste weken al gemanifesteerd tot serieuze kandidaat voor de spitspositie, ondanks dat hij gehaald werd als tweede keus achter Kasper Dolberg. Keizer noemt Huntelaar een 'topfitte speler', "Hij denkt van: allemaal leuk en aardig, tweede spits, maar ik wil laten zien wat ik kan. Kunnen de jongens van leren. Je moet mentaal sterk zijn, dat is voor de jonge jongens niet vanzelfsprekend."