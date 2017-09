Wijnaldum ontwijkt vraag bij persconferentie: ‘Daar ga ik echt niet meer op in’

Georginio Wijnaldum is als een van de weinige spelers van het Nederlands elftal basisklant bij een buitenlandse topclub, maar dat is bij Oranje niet altijd te merken. De middenvelder van Liverpool wist zich donderdag niet aan de malaise te onttrekken tegen Frankrijk (4-0): het middenrif van Oranje werd in grote delen van de wedstrijd overlopen. Een verklaring wil Wijnaldum zaterdag bij de persconferentie niet geven.

"Daar ga ik echt niet meer op in", citeert het Algemeen Dagblad de 41-voudig international, nadat Wijnaldum werd gevraagd naar de reden voor het verschil in zijn prestaties bij club en land. "Daar heb ik eenmaal iets over gezegd en dat gaat dan weer een eigen leven leiden. We verloren met 4-0 van Frankrijk en dat deed pijn. Na de wedstrijd, gisteren en vandaag ook nog."

"Nu wacht Bulgarije. Iedereen heeft het maar over de kracht van Frankrijk, maar ik blijf van mening dat we veel meer hadden kunnen bieden dan we hebben gedaan. Dat maakt het moeilijk. Maar we moeten verder", benadrukt Wijnaldum tot slot. Zondag gaat Oranje in Amsterdam op herkansing. Een zege op Bulgarije lijkt noodzakelijk om de WK-droom in leven te houden.