Advocaat bevestigt basisplek Vilhena en wijziging in achterhoede

Tonny Vilhena mag zich opmaken voor een basisplek in het WK-kwalificatieduel met Bulgarije. De middenvelder neemt de plek over van Kevin Strootman, die geschorst is voor de wedstrijd van zondag. Daags voor het duel met Bulgarije verklapt Dick Advocaat niet alle details over zijn opstelling, maar beaamt hij dat Vilhena in de basis begint. Ook achterin wil Advocaat een wijziging doorvoeren, maar hij vertelt niet op welke manier. Wel laat hij weten dat Kenny Tete fit genoeg is om te spelen en dat Timothy Fosu-Mensah klachten overhield aan het duel met Frankrijk.

"Ik ga niet zoveel wisselen, maar er wordt wel iets gewisseld. Strootman speelt natuurlijk niet, dus Vilhena speelt morgen", citeert De Telegraaf de keuzeheer. Advocaat zegt te hopen dat hij de scherven bij elkaar heeft kunnen vegen na de kansloze nederlaag in Parijs. "Iedereen dacht dat we zouden verliezen van Frankrijk en wij wilden dat logenstraffen. Dat is niet gelukt. Nu spelen we tegen tegenstanders met wie we ons kunnen meten. Daar ben ik niet bang voor, laat dat duidelijk zijn."

Volgens Advocaat heeft Frankrijk simpelweg een 'geweldige groep' van niet twintig, maar veertig spelers. Daar beschikt Nederland op dit moment niet over, weet de bondscoach. "Maar dat kan in de komende jaren weer omdraaien. We zijn natuurlijk jarenlang verwend met het Nederlands elftal, maar je hebt wel eens een periode dat het minder is. We weten dat we zondag moeten winnen. Dat geldt ook voor Bulgarije, maar ik verwacht dat wij morgen meer initiatief nemen dan tegen Frankrijk."

De bondscoach denkt dat de FIFA-ranking, waarop Oranje op plek 36 staat, aangeeft hoe de verhoudingen ongeveer liggen. "Maar dat neemt niet weg dat we ons nog steeds kunnen kwalificeren. Daar moeten we in geloven. Ik ben er echt van overtuigd dat mijn spelers morgen tot het gaatje gaan, want ze willen naar Rusland", verzekert de bondscoach volgens Voetbal International. "We moeten nu stoppen met over Frankrijk praten. Het gaat om zondag. Je kunt toch wel na drie dagen honderd procent gas geven? We moeten gewoon zorgen dat we winnen. En hoe? Totaal onbelangrijk."