‘Het WhatsApp-bericht over Neymar kwam van 19 juli, niet van januari of maart’

Pas nadat de eerste geruchten opdoken, hoorde Barcelona over de mogelijke transfer van Neymar naar Paris Saint-Germain. Volgens directeur internationale relaties Albert Soler, die zaterdagmiddag met sportief directeur Robert Fernández een persconferentie gaf over de transferperiode, was de vertrekwens van de Braziliaan nog niet eerder bekend. De afgelopen jaren probeerde PSG al meermaals tevergeefs om Neymar binnen te halen.

"We kwamen er pas achter op de dag dat Neymar zijn vertrek aankondigde", legt Soler uit. "De geruchten begonnen in juli, toen we op tour waren. De president en ikzelf hadden voor dat moment nog geen informatie ontvangen. Wie het tegendeel beweert, heeft het mis." Soler benadrukt dat Neymar zelf het besluit nam om te vertrekken en dat de aanvaller als enige verantwoordelijk is. Barcelona had 'geen idee' of Neymar al langer bezig was een transfer te plannen. "Maar ik heb een WhatsApp-bericht van 19 juli waarin staat dat PSG hem wilde halen."

"Gelukkig staan er data bij op WhatsApp. Het was 19 juli, niet januari of maart. Dat wijst erop dat Neymar zijn besluit nam tijdens de tour in de Verenigde Staten", vervolgt de beleidsbepaler. Soler is de afgelopen zomer sowieso geschrokken van de ontwikkelingen op de transfermarkt. De overgang van Neymar voor 222 miljoen euro was het toppunt, maar PSG betaalt volgend jaar waarschijnlijk ook 180 miljoen euro voor Kylian Mbappé en zelf brak Barcelona het eigen transferrecord met de komst van Ousmane Dembélé.

"Een paar jaar geleden was het nog een bizar idee om honderd miljoen euro te betalen voor een speler, maar die richting is het opgegaan", aldus Soler. "Ooit was Barcelona de marktleider, maar nu bepalen hedgefondsen de prijzen. Hele landen zijn nu belangrijke spelers op de transfermarkt. Alles is veranderd. We zijn zo ver dat er vijftig miljoen euro wordt betaald voor een keeper. We zijn blij dat de UEFA onderzoeken start", lijkt Soler te doelen op het besluit van de Europese voetbalbond om transferactiviteiten van Paris Saint-Germain te onderzoeken na de komst van Neymar en Kylian Mbappé.

Tot slot verzekert Soler dat het niet lang meer gaat duren voordat Lionel Messi zijn handtekening zet onder een nieuw contract. De sterspeler bereikte in juli al een akkoord over een nieuwe verbintenis tot medio 2021, maar heeft zijn krabbel nog altijd niet gezet. Daardoor ontstonden ook afgelopen zomer geruchten over zijn toekomst: zo werd Manchester City met Messi in verband gebracht. "Hij gaat spoedig tekenen. Als we 'spoedig' zeggen, dan bedoelen we dat ook. Die boodschap wil ik duidelijk overbrengen aan iedereen die ongerust is", aldus de directeur van Barcelona.