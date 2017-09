Transferperiode Arsenal krijgt mager cijfer: ‘Die 55 miljoen kunnen ze vergeten’

Paul Merson is niet te spreken over de transferperiode van Arsenal. De voormalig aanvallende middenvelder van the Gunners wordt in gesprek met Sky Sports gevraagd naar een cijfer voor de activiteiten bij Arsenal en houdt het op een magere zes. Volgens Merson heeft Arsenal het elftal niet versterkt op de posities waar dat het hardst nodig was.

"Arsenal heeft deze transferperiode niet genoeg gedaan", concludeert de analist. "Ze hebben een spits gehaald terwijl ze er al één hadden. Ze moesten verdedigers kopen, maar dat deden ze niet. We zagen tegen Liverpool dat ze gewoon niet goed genoeg zijn." Merson doelt met de spits op Alexandre Lacazette, de enige zomeraankoop van Arsenal. In de persoon van Sead Kolasinac werd wel een verdediger gestrikt, al kwam hij transfervrij over.

Ook op het gebied van uitgaande transfers heeft Arsenal volgens Merson een grote fout begaan. "Ik zou Sánchez zonder twijfel verkocht hebben", vertelt hij. "Ik vraag me af of ze de top vier gaan halen en ze kunnen de 55 miljoen euro die ze aan Sánchez hadden verdiend nu op hun buik schrijven. 38 miljoen euro voor Alex Oxlade-Chamberlain is een goed bedrag, maar waarom laat je hem wel vertrekken en Sánchez niet?"