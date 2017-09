‘Hij was de beste opvolger van Neymar geweest, hij heeft een geniale intuïtie'

Barcelona zou deze zomer nadrukkelijke belangstelling hebben gehad voor Lorenzo Insigne. Volgens La Gazzetta dello Sport heeft Napoli een Catalaans bod van honderd miljoen euro van tafel geveegd. Arrigo Sacchi stelt dat Insigne de perfecte opvolger van Neymar was geweest.

“Insigne is het grootste Italiaanse talent van de afgelopen tien jaar, hij heeft een geniale intuïtie. Het enige kritiekpunt is dat hij verdedigend iets beter zijn werk zou kunnen doen”, zegt Sacchi tegenover de roze sportkrant. “Dat is jammer, want tactisch is hij echt fantastisch.”

“Hij was bij Barcelona dan ook de perfecte opvolger van Neymar geweest. Maar Barça heeft op dit moment niet hetzelfde niveau als Real Madrid”, besluit de voormalig oefenmeester van onder meer AC Milan, de Italiaanse nationale ploeg en Atlético Madrid. Barcelona wist in de laatste dagen van de transferwindow geen spelers meer binnen te halen.