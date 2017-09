‘Liverpool vroeg vrijdag 200 miljoen euro, dat hebben we niet gedaan’

De transferperiode is voor Barcelona niet geworden wat de club ervan hoopte. Het vertrek van Neymar kwam als een grote schok in Camp Nou en de jacht op mogelijke opvolgers verliep erg moeizaam. Vrijdag, op de laatste dag van de Spaanse transferwindow, probeerde Barcelona zich nog te versterken met Philippe Coutinho. Dat lukt niet, en volgens directeur Albert Soler kwam dat vanwege een hoge vraagprijs uit Engeland.

"Gisteren vroeg Liverpool na weken van aanbiedingen en gesprekken een bedrag van tweehonderd miljoen euro voor een speler die we graag wilden", vertelt Soler zaterdagmiddag tijdens een persconferentie van Barcelona over de afgelopen transferperiode. "Dat besloten we niet te doen. We gaan geen risico's nemen met Barcelona." Zijn uitspraken staan haaks op berichten uit Engeland over Coutinho. De Engelse pers schreef vrijdag dat Liverpool duidelijk maakte dat het onder geen beding zou meewerken aan een vertrek van Coutinho, waarna Barcelona de jacht op de Braziliaan staakte.

Duidelijk werd in ieder geval dat clubs deze zomer veel meer geld vroegen van Barcelona dan gebruikelijk. "Doordat de afkoopclausule van Neymar werd gelicht, weet iedereen dat we geld hebben", legt Soler uit. "We hebben de traditie en de financiën van deze club niet in gevaar gebracht. We gaan niet mee in deze opgeblazen markt." Sportief directeur Roberto Fernández bezigt soortgelijke woorden. "De aankopen die we hebben gedaan, zullen ons helpen om het niveau van de afgelopen seizoenen vast te houden."

Een van die aankopen is Ousmane Dembélé, die voor minimaal 105 miljoen euro overkwam van Borussia Dortmund. "Een jonge speler met enorm veel enthousiasme", aldus Fernández. "We verwachten veel van hem. Hij gaat ons doelpunten en assists leveren en hij gaat het verschil maken." Soler erkent bovendien dat zelfkritiek altijd op zijn plek is, ook na de teleurstellend verlopen transferperiode. "Het is altijd makkelijk om achteraf te praten, maar natuurlijk kan het altijd beter."