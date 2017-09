‘Ik weet niet hoeveel ik kost na de transfer van Neymar, misschien 300 miljoen?’

Eden Hazard geeft toe dat hij deze zomer even nadacht over een mogelijke transfer naar Barcelona. De buitenspeler van Chelsea werd genoemd als potentiële opvolger van Neymar, maar bleef uiteindelijk 'gewoon' in Londen. Als het toch tot een transfer was gekomen, denkt Hazard dat er misschien wel een recordsom mee gemoeid zou zijn.

Na de transfer van Neymar naar Paris Saint-Germain voor 222 miljoen euro lijkt alles mogelijk, weet de Belg. "Ik weet niet hoeveel ik zou kosten. Misschien driehonderd miljoen euro?", zegt hij met een kwinkslag in de Belgische pers. "Het hangt allemaal af van de markt. Neymar is een Braziliaan, hij heeft veel potentieel, is een jaar jonger dan ik en speelde voor Barcelona."

"Een transfersom hangt ook af van je contract en een aantal andere zaken", legt Hazard uit. "We zullen zien hoeveel ik waard ben als ik ooit een transfer ga maken. Ik heb niet veel over een transfer nagedacht. Alhoewel het misschien in mijn gedachten omging dat ik naar Barcelona kon na Neymars transfer. Er is veel gebeurd tijdens deze transferwindow. Dat is een goed iets."