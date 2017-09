Chaos in Londen na mislukte deal Alexis Sánchez

Barcelona heeft in de slotfase van de transferperiode geen poging meer gewaagd voor Philippe Coutinho. Het laatste bod van de Catalanen op de Braziliaan dateert van 18 augustus. (TalkSport)

Vlak voor het sluiten van de transfermarkt heeft Liverpool gepoogd om Thomas Lemar over te nemen van AS Monaco. Een bod van negentig miljoen euro bleek niet genoeg. (Daily Express)

(The Sun)