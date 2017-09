De Vrij vreest: ‘Dat zou ons weleens heel duur kunnen komen te staan’

Niet alleen de nederlaag tegen Frankrijk, maar ook de grootte van de marge kan voor Nederland desastreuze gevolgen hebben. In de strijd om de felbegeerde tweede plaats in de kwalificatiepoule is het doelsaldo doorslaggevend, weet verdediger Stefan de Vrij. Daarnaast mag de nummer twee niet de allerslechtste nummer twee van alle kwalificatiepoules zijn om te kunnen deelnemen aan de play-offs.

"Ik zei nog tegen een paar teamgenoten dat we de schade moesten beperken", vertelt De Vrij aan De Telegraaf. Twintig minuten voor tijd stond het 'pas' 1-0 in Parijs, maar met tien man was er voor Oranje uiteindelijk geen houden meer aan. "Ze kwamen in de slotfase van alle kanten op ons af. Na een corner van ons waren wij nergens te bekennen en stonden zij met z’n drieën alleen voor een lege goal, terwijl we een man minder hadden."

"Dat zou weleens heel duur kunnen worden", voegt De Vrij daaraan toe. Jasper Cillessen houdt eveneens rekening met de rol die het doelsaldo kan spelen. "Achteraf hadden we het bij 2-0 misschien beter dicht kunnen gooien." De 2-0 kwam 17 minuten voor tijd van Thomas Lemar, die na 87 minuten ook voor de 3-0 zorgde. Kylian Mbappé bepaalde in blessuretijd de eindstand.