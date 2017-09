‘Oranje is een gewond dier, maar eerlijk gezegd zijn wij ook niet zo sterk’

Bulgarije doet plots weer mee om WK-deelname. Na de onverwachte zege op Zweden (3-2) mag de ploeg van Petar Houbchev weer dromen van een plek bij de bovenste twee in de kwalificatiepoule, maar dan moet zondag in ieder geval worden gewonnen van Nederland. De Bulgaarse commentator Petar Ivanov, zondag aanwezig in Amsterdam, betwijfelt echter of dat gaat lukken.

Volgens Ivanov wordt het Bulgaarse elftal vooral gekenmerkt door wisselvalligheid. Op dit moment is de stemming euforisch, maar dat kan zo weer omslaan. "Het was de eerste keer sinds 1967 dat we Zweden hebben verslagen. Dat is voor het eerst in vijftig jaar. Natuurlijk is iedereen hier in jubelstemming", legt de journalist uit in gesprek met de NOS. "Ik kan me voorstellen dat Nederland als een gewond dier is na die vernietigende nederlaag tegen Frankrijk. Maar, in alle eerlijkheid, ons team is ook niet zo sterk. We zijn vooral onvoorspelbaar."

Bondscoach Houbchev gaf na de stunt tegen Zweden (3-2) al toe dat hij niet kan beloven dat Bulgarije tegen Oranje hetzelfde gaat presteren. "Dit team kan alleen gedijen bij een goede samenwerking en een gezonde strijdlust", benadrukt de keuzeheer. Ivanov heeft begrip voor die uitspraken. "Natuurlijk probeert hij de verwachtingen te temperen. Maar hij heeft wel een punt. Ik denk dat de bondscoach oprecht niet weet waartoe zijn ploeg in staat is. En zijn spelers waarschijnlijk ook niet."