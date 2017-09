Vijftienjarige maakt officieus debuut bij AZ: ‘Ik moest lachen, heel gaaf’

AZ werkte vrijdagavond een oefenwedstrijd af tegen het Belgische KV Mechelen. Het duel eindigde in een 1-1 gelijkspel en trainer John van den Brom bracht een opvallende debutant in het veld. De vijftienjarige Kenzo Goudmijn maakte zijn officieuze debuut in het eerste elftal van de Alkmaarders.

“Ik hoorde donderdag van mijn trainer dat ik mee mocht. Ik kwam op de club en de jongens zeiden: De trainer zoekt je. Toen liep ik naar boven en de trainer zei: Je mag mee met het eerste”, zegt de aanvallende middenvelder tegenover AZ TV. “Ja, dat is fantastisch. Ik moest lachen en geloofde het niet. Heel gaaf.”

“Het verschil met de jeugd en het eerste elftal is groot. Je mag meespelen met Eredivisie-spelers, dat is mooi. Het tempo ligt veel hoger dan in de jeugd”, vervolgt de vijftienjarige Goudmijn, die normaal in AZ Onder-17 speelt. “Fysiek merk je wel dat de andere spelers een stuk ouder zijn. John van den Brom feliciteerde me na de wedstrijd en was blij voor me.”