Debutant bij Jong Ajax: ‘Het leek normaler dan je van tevoren had gedacht’

Zian Flemming maakte vrijdag een bijzondere avond mee op De Herdgang. De negentienjarige middenvelder debuteerde tijdens het duel tussen Jong PSV en Jong Ajax in het betaald voetbal. Daarnaast droeg Flemming de aanvoerdersband bij de Amsterdammers, die in Eindhoven met 0-3 wisten te winnen.

Bovendien luisterde Flemming zijn debuut ook nog op met een doelpunt. In de 56e minuut schoot de geboren Amsterdammer een vrije trap achter Jong PSV-doelman Eloy Room. “Het lijkt normaler dan je van tevoren had gedacht toen je nog een klein jochie was. Om je heen is het een beetje normaal geworden”, zegt Flemming over zijn debuut tegenover Ajax TV

“Misschien als ik straks in bed lig, denk ik toch: dit is toch maar mooi gelukt, die eerste stap”, vervolgt de middenvelder, die sinds 2008 in de jeugdopleiding van Ajax speelt. “Het mooiste is misschien wel het debuut in het betaalde voetbal, voor mijn gehele carrière. Verder is de aanvoerdersband een mooie bijkomstigheid en ik ben natuurlijk ook heel blij met het doelpunt.”

Jong Ajax wist op De Hergang gemakkelijk te winnen: 0-3. Na de derde speelronde in de Jupiler League zijn de Amsterdammers nog de enige ploeg zonder puntverlies, waardoor de ploeg van trainer Michael Reiziger momenteel koploper is. “Uit winnen bij PSV is altijd lekker, het is toch een prestigestrijd tussen Ajax en PSV. We weten van onszelf: wij zijn Ajax, wij zijn de beste. We komen hier voor drie punten en die halen we uiteindelijk op”, besluit Flemming.