‘Robben met zijn gedrag een potentieel gevaar vormen voor zijn eigen elftal’

Arjen Robben wil zich te graag laten zien in Oranje, dat het ten koste gaat van zijn eigen spel. Dat schrijft Wim Kieft zaterdag in zijn column voor De Telegraaf. De oud-international is van mening dat er een belangrijke rol is weggelegd voor bondscoach Dick Advocaat om het geforceerde gedrag van de aanvoerder van het Nederlands elftal in bedwang te houden.

"Advocaat zal de profileringsdrang van zijn aanvoerder Arjen Robben in goede banen moeten leiden", aldus Kieft. “Iedereen begrijpt dat Robben het voortouw wil nemen. Maar ook tegen Frankrijk kwam het gedrag van Robben geforceerd over. In eerste instantie moet hij het beste uit zichzelf halen voordat hij zich als de leider manifesteert."

Kieft is bang dat de manier waarop Robben zich wil profileren in het Nederlands elftal niet alleen ten koste gaat van zichzelf, maar ook van de rest van de ploeg. “Robben kan met zijn gedrag een potentieel gevaar vormen voor zijn eigen elftal”, gaat Kieft verder. “Daarom moet Advocaat een herhaling voorkomen van alles wat is gebeurd twee jaar geleden in de ArenA tegen IJsland. Toen ging Robben, neergezet als leider met aanvoerdersband door debutant bondscoach Blind, als een gek tekeer en maakte zijn elftal helemaal gek. Na 31 minuten moest Robben geblesseerd het veld verlaten en twee minuten later werd Martins-Indi met een rode kaart van het veld gestuurd en verloor Oranje met 1-0."