‘Dit Oranje heeft simpelweg niet de kwaliteiten om deel te nemen aan het WK’

Door de nederlaag van Zweden in Bulgarije kan Oranje zich nog altijd plaatsen voor het WK. De overige wedstrijden in de kwalificatiereeks moeten dan echter gewonnen worden. Huub Stevens acht het echter uitgesloten dat het Nederlands elftal volgende zomer aanwezig is in Rusland.

“Het werd zó snel duidelijk dat Nederland totaal kansloos was. Dit Oranje heeft simpelweg niet de kwaliteiten om deel te nemen aan het WK”, zegt Stevens in gesprek met BILD. “Ik heb geen medelijden met dit team. Ik had het de Oranje-fans gegund. Zij zorgen altijd voor een prachtige voetbalsfeer. Maar je moet het als team ook verdienen.”

Oranje moet in ieder geval van Bulgarije, Wit-Rusland en Zweden zien te winnen en hopen dat het dan bij de beste nummers twee hoort. Stevens is niet onder de indruk van de selectie van Nederland. “De grote namen van dit Oranje zijn allemaal de dertig gepasseerd. Zij worden niet meer beter en hebben zeker niet meer dezelfde kwaliteiten als vijf jaar geleden.”