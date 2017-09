AS Monaco accepteerde bod van Arsenal: ‘Hij koos ervoor om daar te blijven’

AS Monaco accepteerde afgelopen donderdag op de laatste dag van de transferwindow een bod van Arsenal op Thomas Lemar. The Gunners hadden 98 miljoen euro over voor de Franse aanvaller. Hij had zelf voorlopig echter geen trek in een avontuur in het Emirates Stadium, zo geeft Arsenal-manager Arsène Wenger toe.

“De speler koos ervoor om bij AS Monaco te blijven. Je wil daar niet teveel over praten. Wat aan de onderhandelingstafel gebeurt, moet je respecteren. Ik weet dat we in een tijdperk van transparantie leven, maar je moet iedereen respecteren”, zegt Wenger tegenover beIN Sports. Indien de transfer van Lemar naar Arsenal rond was gekomen, had Alexis Sánchez naar Manchester City mogen vertrekken.

De Chileense aanvaller moet zich echter opmaken voor in ieder geval nog een halfjaar bij Arsenal. Zijn contract loopt volgende zomer af. “Ik kan niet vertellen wat er gebeurd is. Maar als je een speler van dat kaliber laat gaan, moet je die kunnen vervangen. Anders begrijpt niemand waarom je die speler laat gaan”, stelt de Franse manager, die Sánchez volgende zomer nu mogelijk transfervrij ziet vertrekken.

“Je houdt een speler in huis en doet een financiële opoffering. Uiteindelijk wil je namelijk een team hebben dat genoeg kwaliteiten heeft”, vervolgt Wenger. “Dat kan twee dingen betekenen: of Sánchez en Mesut Özil vertrekken volgende zomer transfervrij, of we vinden een manier om hun contracten te verlengen. Ik wil nu dat de speler zich richt op zijn carrière en op het seizoen met Arsenal.”