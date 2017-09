Van Praag luidt noodklok: ‘Dat willen wij als KNVB voorkomen’

Michael van Praag heeft als voorzitter van de KNVB zijn zorgen geuit over de staat van het Nederlands voetbal. De kwaliteit van de vaderlandse competitie en de nationale ploeg gaat al jaren achteruit en dat is volgens de bondsvoorzitter ook te merken in de portemonnee van de Nederlandse voetbalbond. Vrijdagavond deed hij de gasten van het feestje van de Eredivisie en FOX Sports volgens De Telegraaf ‘versteld staan’ met zijn uitspraken.

Volgens Van Praag komt er op termijn een punt dat het voetbal zo slecht is, dat er geen groot publiek meer voor te vinden is. “Er komt een moment dat het voetbal zo slecht wordt, dat veel minder mensen dan nu naar FOX Sports gaan kijken”, aldus Van Praag. “We dreigen helemaal in verval te geraken en dat willen wij als KNVB voorkomen.”

Van Praag heeft geconstateerd dat zelfs de wedstrijden van het Nederlands elftal niet meer in trek zijn. “Je ziet dat er door de Nederlandse zenders niet is geboden op de uitzendrechten van Oranje in de EK-kwalificatie en ook niet voor de vriendschappelijke duels. Dat betekent dat er minder geld binnenkomt bij de KNVB en uiteindelijk ook minder geld bij de clubs. Die trend moeten we met z’n allen doorbreken.”