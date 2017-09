‘We zijn nog veel slechter dan we dachten met het Nederlands elftal’

Het Nederlands elftal blameerde zich afgelopen donderdag tegen Frankrijk. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat eindigde het duel met tien man en werd met 4-0 afgedroogd. Oranje was niet opgewassen tegen de ijzersterke Fransen, maar heeft desondanks nog kans om het WK te halen. Wim Kieft schrok van het grote verschil in kwaliteit tussen Frankrijk en Nederland.

“We zijn nog veel slechter dan we dachten met het Nederlands elftal”, schrijft de oud-international in zijn column voor De Telegraaf. “Iedere keer schrik ik toch weer als ik Oranje zie spelen. Ik weet dat het niet best is en er meer wordt verloren dan gewonnen. Toch verbaasde het me opnieuw dat het kwaliteitsverschil met Frankrijk zo groot is geworden.”

Frankrijk kwam in Parijs al vroeg in de wedstrijd op een 1-0 voorsprong via Antoine Griezmann. Het was eenrichtingsverkeer en het was mede aan Jasper Cillessen te danken dat het lange tijd bij 1-0 bleef. Na de tweede gele kaart van Kevin Strootman zakte het bij Oranje als een kaartenhuis in elkaar en liep Frankrijk uit naar 0-4. “Een ontluisterende avond in Parijs. Was dit te voorkomen? Nauwelijks, want het is toch ook een kwestie van kwaliteit. Zet ze maar eens tegen elkaar af: Sneijder tegen Griezmann, Wijnaldum tegen Kanté of Strootman tegen Pogba.”

Kieft erkent dat Frankrijk fysiek sterker is, maar weet dat Oranje daar in het verleden altijd goed mee om wist te gaan. “Toen werd bijna altijd voetballend het onderscheid gemaakt”, legt hij uit. “Dick Advocaat moet hebben gedacht dat zijn Nederlands elftal dit ook zou kunnen in Parijs getuige de basisplaats van Wesley Sneijder. Daar kwam niets van terecht onder andere door de pressie van Frankrijk. Maar als je ook de wendbaarheid van Strootman, De Vrij en Hoedt vergelijkt met die van de Fransen…. Of hoe Pogba na rust Vilhena – hij kwam juist om het elftal meer kracht te geven – als een kleine jongen opzij zette en keek van: ‘hoe oud ben jij nu eigenlijk mannetje’.”