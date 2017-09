Lozano is goud waard en kopt Mexico naar het WK in Rusland

Mexico heeft zich in de nacht van vrijdag op zaterdag gekwalificeerd voor het WK in Rusland. De ploeg van bondscoach Juan Carlos Osorio was met 1-0 te sterk voor Panama en is met nog drie kwalificatiewedstrijden niet meer in te halen in de poule. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd gemaakt door PSV-aanvaller Hirving Lozano. Ook Costa Rica deed goede zaken door de Verenigde Staten met 2-0 te verslaan.

Mexico – Panama 1-0

Mexico wist op voorhand dat het zich bij een goed resultaat zou plaatsen voor het mondiale eindtoernooi. Bij de Mexicanen startten Lozano en ex-PSV’er Andrés Guardado vanuit de basis. Het duurde tot aan de tweede helft tot het verschil gemaakt werd. Op aangeven van Jesus Corona kopte Chucky de bal onhoudbaar binnen bij de tweede paal. In het restant van de wedstrijd was Panama niet in staat om er nog een gelijkspel uit te slepen.

Verenigde Staten – Costa Rica 0-2

Costa Rica was de baas tegen de Verenigde Staten en dat verschil kwam na een half uur spelen tot uiting op het scorebord. Marco Urena leverded de bal af bij Bryan Ruiz en het was de ex-Tukker die Tim Howard liet vissen. In de slotfase bepaalde Urena de eindstand op 0-2. Met nog drie duels voor de boeg kan ook Costa Rica het WK al bijna ruiken, terwijl er voor de VS, de nummer drie van de groepsfase, weinig aan de hand is. De eerste drie plaatsen zich namelijk direct voor het WK.