Barcelona ving op de valreep bot bij PSG

Leander Dendoncker hoopte de afgelopen transferperiode te vertrekken bij Anderlecht, maar van een transfer is het niet gekomen. De clubleiding wil nu met hem in gesprek om hem te overtuigen het seizoen af te maken bij Anderlecht. (Het Nieuwsblad)

Virgil van Dijk heeft van Southampton een paar dagen vrij gekregen om de transferperiode achter zich te laten. The Saints verwachten dat de Oranje-international zich maandag weer meldt op de club en zich weer volledig richt op het huidige voetbalseizoen. (The Ugly Inside)