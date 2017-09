Watford laat vaste basisklant Amrabat terugkeren naar LaLiga

Nordin Amrabat vervolgt zijn loopbaan in Spanje. De Marokkaans international verlaat Watford op huurbasis voor Leganés. Het is niet voor het eerst dat Amrabat aan de slag gaat in LaLiga; eerder stond hij al twee seizoenen onder contract bij Málaga.

De dertigjarige Amrabat stond de vorige twee seizoenen onder contract bij Watford en mocht zich vorig seizoen vaste basisspeler noemen. Dit seizoen miste hij nog geen minuut bij the Hornets. Desondanks heeft de club uit de Premier League besloten hem tijdelijk te laten vertrekken.

De ex-speler van onder meer Almere City, VVV-Venlo, PSV en Galatasaray werkte vrijdagavond nog een WK-kwalificatiewedstrijd af met Marokko. Mali werd met 6-0 verslagen en Amrabat werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald. Na de interlandperiode meldt hij zich bij zijn nieuwe club.