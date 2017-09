Imponerende Ziyech geeft visitekaartje af bij rentree Marokko

Hakim Ziyech heeft zijn rentree in de nationale ploeg opgeluisterd met een geweldige partij, waarin hij met twee doelpunten aan de basis stond van de 6-0 overwinning op Mali. De Ajacied keerde reeds terug in de Marokkaanse selectie nadat hij vrede had gesloten met bondscoach Hervé Renard. De middenvelder begon vanaf het eerste fluitsignaal en maakte er een feestje van.

Na zo’n twintig minuten spelen werd Ziyech gevloerd in het strafschopgebied en was de strafschop terecht. De aanvallende middenvelder pakte zijn verantwoordelijkheid en schoot raak. Vijf minuten later was het Karim El Ahmadi die goed druk zette en de bal onderschepte. Hij vond Ziyech, die met een steekbal aan de basis stond van de 2-0 van Khalid Boutaib.

Na rust werd het nog moeilijker voor Mali toen Bakaye Dibassy zijn tweede gele kaart van de wedstrijd pakte en kon inrukken. Vlak daarna was het Ziyech die opnieuw toesloeg. Hij omspeelde twee verdedigers en schoot vanuit een moeilijke hoek raak. De wedstrijd was allang gespeeld toen Mali zichzelf nog verder in de problemen bracht. Ook Mohamed Konaté pakte rood, waardoor Mali verder moest met negen man.

Marokko bouwde de voorsprong verder uit via Real Madrid-talent Achraf Hakimi: 4-0. Getafe-middenvelder Faycal Fajr maakte er nog 5-0 van, waarna invaller Mimoun Mahi, aanvaller van FC Groningen, de eindstand op 6-0 bepaalde. Door de overwinning gaat Marokko na drie wedstrijden met vijf punten aan kop in de groep.