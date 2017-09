PSG stalt Kluivert-aankoop van dertig miljoen bij Valencia

Gonçalo Guedes vervolgt zijn loopbaan bij Valencia. Paris Saint-Germain heeft de aanvaller voor de rest van het seizoen uitgeleend aan de club uit LaLiga. De Portugees werd vorig jaar nog voor dertig miljoen euro overgenomen van Benfica, maar hoeft in Parijs niet te rekenen op veel speelminuten na de komst van Neymar en Kylian Mbappé.

Kluivert haalde Guedes vorig jaar naar Parijs, maar in zijn eerste seizoen in Parc des Princes moest de miljoenenaankoop genoegen nemen met slechts een basisplaats in totaal zeven competitiewedstrijden. PSG versterkte zich deze zomer aanvallend met Neymar en Mbappé, waardoor de speelkansen van Guedes bij PSG flink geslonken zijn.

DONE DEAL! Gonçalo Guedes vervolgt zijn loopbaan bij Valencia. De Portugees wordt door Paris Saint-Germain voor een seizoen verhuurd. #valencia #psg #transfer #guedes A post shared by Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) on Sep 1, 2017 at 2:42pm PDT

Guedes komt het beste als rechtsbuiten uit de voeten. Op die positie raakte Valencia onlangs Portugees international Nani kwijt. De buitenspeler is door Valencia uitgeleend aan Lazio, dat een vervanger zocht na de verkoop van Keita Baldé Diao aan AS Monaco.