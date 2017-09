Schalke laat voormalig jeugdinternational op huurbasis naar Sevilla gaan

Johannes Geis is de rest van het seizoen te bewonderen in het shirt van Sevilla. Los Rojiblancos nemen de voormalig Duits jeugdinternational op huurbasis over van Schalke 04, zo maken beide clubs via officiële kanalen bekend. In de huurovereenkomst is een optie tot koop opgenomen.

“We waren niet van plan om Geis te laten gaan. Hij kwam donderdagavond naar ons toe en vroeg of we hem de kans wilde geven om naar Sevilla te gaan. Uiteraard hebben we er goed over nagedacht en besloten hem te laten gaan”, zegt Christian Heidel, sportief directeur bij Schalke 04, op de website van de Duitse club. Het contract van de defensieve middenvelder in Gelsenkirchen loopt nog tot medio 2019.

De 24-jarige Geis kwam twee jaar geleden voor 10,5 miljoen euro over van 1.FSV Mainz 05. Eerder speelde de middenvelder voor SpVgg Greuther Fürth, waar hij zijn jeugdopleiding genoot. Bij Schalke 04 speelde hij afgelopen twee seizoenen 61 wedstrijden, waarin hij 5 doelpunten maakte en 8 assists leverde. Vorig seizoen was Geis voornamelijk bankzitter in Gelsenkirchen.